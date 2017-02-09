«Лех» согласился отпустить защитника в «Динамо»

Защитник сборной Венгрии и польского «Леха» Томаш Кадар в ближайшее время станет игроком киевского «Динамо»

Об этом сообщил польский журналист Кшиштоф Срокош, сообщает «РБК-Украина».

«Динамо» с начала января ведет переговоры с «Лехом». Но диалог между клубами не клеился, что чуть не привело к срыву трансфера.

Сам игрок согласился на переезд в столицу Украины.

Ранее «Динамо» подписало контракт с сербским защитником Александаром Пантичем.

Фото: «РБК-Украина».