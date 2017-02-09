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Команда украинца вновь проиграла в НБА

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На счету Лэня 11 очков и 5 подборов

В НБА было сыграно 12 матчей, в которых «Майами» одержал 12-ю победу подряд, а «Финикс» украинца Алексея Лэня вновь уступил 

«Финикс» уступил «Мемфису» со счетом 91:110, сообщает «УНИАН».

На счету Лэня в этой игре 11 очков и 5 подборов.

«Мемфис» – «Финикс» - 110:91 (24:15, 22:23, 33:27, 31:26)

М: Конли (23), Марк Газоль (19 + 7 подборов), Дэниелс (14), Грин (11 + 10 подборов), Даглас (11), Аллен (10 + 7 подборов), Парсонс (8 + 7 передач).

Ф: Букер (20), Блэдсоу (16), Найт (16), Лень (11 + 5 подборов), Чендлер (5 + 10 подборов), Такер (6 + 10 подборов).

Фото: Наталья Ильина

 

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Теги: Алексей Лэнь, баскетбол, Финикс, НБА

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