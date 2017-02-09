НБА. «Финикс Санз» терпит поражение, «Кливленд» прерывает победную серию «Индианы» + ВИДЕО
09/02/2017 12:45
В рамках регулярного чемпионата НБА прошли очередные встречи в одной из них «Индиана Пэйсерс» не сумела сдержать «Кливленд Кавальерс».
«Нью-Орлеан Пеликанс» одержал победу над «Финикс Санз» в игре регулярного чемпионата НБА. Встреча прошла на арене «Смути Кинг-центр» в Новом Орлеане и завершилась со счетом 111:106 в пользу хозяев.
В составе победившей стороны самым результативным оказался Энтони Дэвис, который набрал 34 очка. Также 30 очков на счету Джру Холидэя. В команде гостей 20 очков записал на свой счет Ти Джей Уоррен, а Тайсон Чендлер совершил дабл-дабл из 11 очков и 12 подборов.
Благодаря этой победе «Нью-Орлеан» прервал серию из четырех неудач.
Украинский баскетболист Алексей Лэнь провел на площадке практически 9 минут за это время успев набрать 2 очка, сделать 5 подборов и 1 раз заблокировать бросок.
Видеообзор к вашему вниманию:
«Кливленд Кавальерс» переиграл «Индиану Плэйсерс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча состоялась на арене «Банкерс Лайф Филдхаус» в Индианполисе и завершилась со счетом 132:117 в пользу приезжей стороны. Ключевой оказалась третья четверть поединка, которую «Кавальерс» окончили с преимуществом в 22 очка - 40 на 18.
Лучшую результативность в составе триумфаторов продемонстрировали Кайри Ирвинг и Кайл Корвер, которые набрали по 29 очков каждый. Лидер «Кливленда» Леброн Джеймс занес себе в актив 25 очков. В составе поверженной стороны 23 очка набрал Си Джей Майлз, Джефф Тиг оформил дабл-дабл из 22 очков и 14 результативных передач, в активе Пола Джорда - 22 очка.
Победная серия «Индианы» прервалась на отметке в 7 матчей.
Видеообзор встречи к вашему вниманию:
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Теги: Алексей Лэнь, баскетбол, Индиана Пэйсерс, Кливленд Кавальерс, НБА, Нью-Орлеан Пеликанс, Финикс Санз
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