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Спорт

Итальянский клуб установил уникальное достижение

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«Милан» стал первой командой, которая вдевятером сумела выиграть матч

В матче Серии А «Милан» одержал минимальную гостевую победу над «Болоньей» – 0:1

Уникальность победы заключается в том, что россо-нери по ходу матча остались вдевятером, сообщает «Корреспондент.net».

На 36-ой минуте красную карточку получил Палетта, а на 59-ой минуте был удален Куцка.

Играя в меньшинстве, «Милан» сумел забить гол на 89-ой минуте, отличился Марио Пашалич.

«Милан» стал первой командой, которая вдевятером сумела выиграть матч чемпионата Италии против 11 соперников

Подробная статистика чемпионата ведется с сезона 1994/95, а ранее такие случаи не фиксировались.

Фото: 10-TOP.info

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Теги: Болонья, Милан, Серия А

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