Итальянский клуб установил уникальное достижение

В матче Серии А «Милан» одержал минимальную гостевую победу над «Болоньей» – 0:1
Уникальность победы заключается в том, что россо-нери по ходу матча остались вдевятером, сообщает «Корреспондент.net».
На 36-ой минуте красную карточку получил Палетта, а на 59-ой минуте был удален Куцка.
Играя в меньшинстве, «Милан» сумел забить гол на 89-ой минуте, отличился Марио Пашалич.
«Милан» стал первой командой, которая вдевятером сумела выиграть матч чемпионата Италии против 11 соперников
Подробная статистика чемпионата ведется с сезона 1994/95, а ранее такие случаи не фиксировались.
Фото: 10-TOP.info
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