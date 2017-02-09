Украина финишировала пятой на ЧМ по биатлону

В австрийском городе Хохфильцен смешанной эстафетой стартовал чемпионат мира по биатлону

Победителем гонки стала команда Германии, сообщает «Сегодня».

После первого этапа немцы были всего лишь шестыми, но со следующего захватили лидерство гонки и не отпустили его до самого финиша.

Вторым к финишу пришла сборная Франции. При этом финиширующий Мартен Фуркад на финишной прямой «подрезал» россиянина Антона Шипулина, не позволив тому себя обойти.

Сборная Украины заняла пятое место в гонке. Первым на трассу вышла Елена Пидгрушная, однако, допустив четыре промаха, она передала эстафетную палочку Юлии Джиме 16-й.

Джима допустила лишь один промах на второй стрельбе и сумела поднять нашу команду на промежуточное седьмое место.

Сергей Семенов, несмотря на три промаха, сохранил для Украины седьмое место, а Дмитрий Пидручный отстрелялся на ноль, что позволило Украине в итоге завершить гонку пятыми.

Фото: «РБК-Украина»