Клуб НБА установил уникальное достижение

«Майами» сумел обыграть на выезде «Милуоки», тем самым продлив невероятную серию побед до 12 матчей

«Майами» установил уникальное достижение, став первым клубом, которому удалось совершить столь длинную серию побед, имея в пассиве больше поражений, чем побед, сообщает «Корреспондент.net».

Еще в январе в активе «Майами» было 11 побед в 41 матчt, а теперь у команды Эрика Споэлстры в активе 23 победы и десятое место в Восточной конференции.

В эту серию побед «Майами» вошли виктории над «Голден Стэйт», «Атлантой» и «Хьюстоном».

Фото: nba.com