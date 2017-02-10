Украина обыграла Италию на Euro Ice Hockey Challenge (ВИДЕО)

Сборная Украины по хоккею выиграла дебютный матч на международном турнире Euro Ice Hockey Challenge, который стартовал в польском городе Катовице

Украинцы обыграли представителя элитного дивизиона – сборную Италии, сообщает «Сегодня».

Следующий матч наша команда проведет против Польши.

Этот турнир стал вторым этапом подготовки украинской команды к домашнему чемпионату мира, который с 22 по 28 апреля состоится в Киеве.

Италия – Украина - 3:4 ОТ (3:2, 0:1, 0:0, 0:1)

Шайбы: 07:31 Таран (Нименко, Бондарев – больш) – 0:1, 13:45 Рамазанов (Мельников, Чернышенко) – 0:2, 14:03 Франк (Д. Костнер, МакМанак) – 1:2, 16:49 Фриго (Гандер, Иншам – больш) – 2:2, 19:44 Траверза (М. Марчетти, Хофер) – 3:2, 31:21 Буценко (Бабинец, Алексюк) – 3:3, 64:43 Игнатенко (Победоносцев – больш) – 3:4

Видео: Юрій Кириченко

Фото: PHL