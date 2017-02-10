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«Динамо» разрешило спор с «Андерлехтом»

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Клуб оставался должен часть оплаты за футболиста

«Андерлехт» и киевское «Динамо» достигли досудебного мирового соглашения по урегулированию задолженности по трансферу Дьемерси Мбокани

Детали этого соглашения не сообщаются, сообщает «Сегодня».

Ранее длительное время считалось, что за переход Дьемерси Мбокани из «Андерлехта» в «Динамо» в 2013 году, бельгийцы получили 10 миллионов евро.

Однако данным издания Football Leaks, руководители киевского клуба перевели на счета бельгийцев около 5,5 миллионов.

Клуб оставался должен часть оплаты за футболиста.

На данный момент в составе «Андерлехта» на правах аренды выступает форвард «Динамо» Лукаш Теодорчик.

Фото: Dynamomania

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Теги: Андерлехт, динамо, футбол

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