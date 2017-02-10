Испанских футболистов не проверяли на допинг

Футболисты, выступающие в чемпионате Испании, год не проходил проверок на допинг
Испанское агентство по защите здоровья в спорте не изменило свои нормы по контролю за допингом, сообщает «Сегодня».
В итоге ВАДА решило отстранить их от выполнения обязанностей.
Чемпионат Испании и Кубок Испании находятся в состоянии, при котором ни одна международная организация не уполномочена провести допинг-контроль.
Испания изменит свой антидопинговый закон для соблюдения требований ВАДА.
Фото: shutterstock.com
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