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Спорт

Испанских футболистов не проверяли на допинг

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Испания изменит свой антидопинговый закон

Футболисты, выступающие в чемпионате Испании, год не проходил проверок на допинг  

Испанское агентство по защите здоровья в спорте не изменило свои нормы по контролю за допингом, сообщает «Сегодня».

В итоге ВАДА решило отстранить их от выполнения обязанностей.

Чемпионат Испании и Кубок Испании находятся в состоянии, при котором ни одна международная организация не уполномочена провести допинг-контроль.

Испания изменит свой антидопинговый закон для соблюдения требований ВАДА.

Фото: shutterstock.com

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Теги: допинг, Испания, футбол

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