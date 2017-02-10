«Волыньбаскет» обыграл «Политехник»

«Волыньбаскет» обыграл харьковский «Политехник» в поединке чемпионата Украины по баскетболу

Следующую встречу «Волыньбаскет» проведет дома – 12 февраля против «Кременя», а «Политехник» сыграет 19 февраля в Николаеве, сообщает «Корреспондент.net».

«Волыньбаскет» – «Политехник» - 88:73 (18:12, 25:25, 30:17, 15:19)

Самые результативные игроки: Дикий (Волыньбаскет) – 15 очков, 8 подборов, 6 передач; Тимощцук (Волыньбаскет) – 15 очков, 8 подборов, 4 передачи; Полюляк (Волыньбаскет) – 15 очков, 2 подбора, 9 передач; Арабаджи (Политехник) – 25 очков, 4 подбора, 2 передачи; Колотилов (Политехник) – 15 очков, 3 подбора.

Фото: fbu.ua