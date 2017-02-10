Игрок «Динамо» продолжит карьеру в Бразилии

Эскобар стал седьмым зимним новичком «Васку да Гама», которая вернулась в элитный дивизион Бразилии
25-летний атакующий хавбек присоединился к киевлянам летом 2011 года, однако с тех пор практически все время проводил в аренде, выступая за колумбийские «Депортиво Кали», «Атлетико Насьональ», «Мильонариос», французский «Эвиан» и американский «Даллас», сообщает «Сегодня».
В составе первой команды «Динамо» колумбиец сыграл только 1 официальный матч, проведя на поле 17 минут в поединке Кубка Украины.
Детали трансфера и личного контракта колумбийца не уточняются.
В 2016 году Эскобар выступал за «Мильонариос», за который отыграл во всех турнирах 36 матчей (7 голов).
Фото: ФК «Васку да Гама»
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Теги: Васку да Гама, динамо, Эскобар
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