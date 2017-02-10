Английская ассоциация скрывала информацию о футболистах-наркоманах

Футбольная ассоциация Англии скрывала информацию об употреблении запрещенных веществ 13 игроками
В период с сезона-2012/13 по сезон-2015/16 положительные пробы на наркотики сдали 13 футболистов, сообщает «Сегодня».
Среди употребляемых ими веществ были кокаин и экстази. Игроки употребляли вещества в неигровые дни.
FA действовала так же, как и в недавней истории с форвардом «Стока» Сайдо Берахино: тайно дисквалифицировала игроков, полагая, что неразглашение информации поможет их реабилитации.
Известна информация только о двух футболистах, которые попадались на употреблении наркотиков: полузащитник «Шеффилд Юнайтед» Джози Бакстер (дважды) и голкипер «Росс Каунти» Аарон Маккэри.
В сезоне-15/16 было обнаружено 3 положительных пробы, в сезоне-14/15 – шесть, в сезоне-13/14 – 3, и в сезоне-12/13 – одна.
Фото: «Сегодня».
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