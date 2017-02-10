Умер украинский олимпийский чемпион

В Харькове скончался легендарный волейболист Юрий Поярков

10 февраля, ему исполнилось 80-лет, сообщают «Вести».

Юрий Поярков начинал заниматься волейболом в Харькове, выступал за команду «Буревестник». В составе сборной СССР стал двукратным олимпийским чемпионом (1964 и 1968 гг.), бронзовым призером Олимпийских игр (1972 г.), двукратным чемпионом мира (1960 и 1962 гг.), обладателем Кубка мира 1965 года, двукратным чемпионом Европы (1967 и 1971 гг.).

В 2007 году Юрий Поярков включен в Книгу рекордов Гиннесса как обладатель трех олимпийских медалей на трех Олимпиадах.

Обладал сильной боковой подачей, из-за чего получил прозвище «человек-катапульта».

Награжден орденом «Знак почета» (дважды), украинскими орденами «За заслуги» III и II степеней.

Фото: «Вести».