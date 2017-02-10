Суд лишил российскую бегунью золота Олимпиады-2012

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне опубликовал свое решение в отношении арбитражного процесса между Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF) и Федерацией легкой атлетики России в отношении бегуньи на средние дистанции Марии Савиновой-Фарносовой

На основании четких доказательств, в том числе фактических данных, полученных из биологического паспорта спортсменки, Мария Савинова-Фарносова использовала допинга с 26 июля 2010 года (накануне чемпионата Европы в Барселоне) до 19 августа 2013 года (на следующий день после окончания Чемпионата мира в Москве), сообщает «УНИАН».

Спортсменка нарушила статьи 32.2 (б) Правил IAAF «Использование или попытка использования спортсменом запрещенного вещества».

На спортсменку наложена дисквалификация сроком на 4 года, начиная с 24 августа 2015 года. Кроме того, все результаты, достигнутые с 26 июля 2010 года по 19 августа 2013 года аннулируются.

Савинова стала олимпийской чемпионкой 2012 года в беге на 800 метров.

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