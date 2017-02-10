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Спорт

Тамаш Кадар стал игроком Динамо Киев. Официально

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Венгерский защитник подписал контракт с клубом

Уже экс-футболист польского Леха перебрался в киевское Динамо.

Официальный сайт столичного клуба сообщил о подписании соглашения с футболистом, которому в марте будет 27 лет.

Передается, что контракт между игроком национальной сборной Венгрии и Динамо Киев рассчитан на четыре года. Сумму перехода стороны не разглашают, но как ранее стало известно СМИ трансфер обошелся киевлянам в 2,5 миллиона евро, включая бонусы, что также подтверждает портал Transfermarkt.

Известно, что крайний защитник взял 44-й номер. Официальный сайт Бело-синих делает акцент на том, что основной позицией венгра является левый фланг обороны, но также исполнитель может закрыть при необходимости и центральную зону.

Кроме Динамо, на Тамаша Кадара претендовали клубы из Англии и Италии. Договор защитника с Лехом подходил к концу через полтора года.

Также игрок принимал участие в составе своей сборной на континентальном первенстве Евро-2016, он отыграл три матча из четырех проведенных Венгрией на чемпионате.

За Лех футболист выступал с лета 2015-го года, когда был приобретен поляками у венгерского Диошдьера за 450 тысяч евро.

В текущем сезоне Тамаш провел 18 матчей. За национальную команду футболист сыграл 37 поединков.

Достижения:

Чемпион Польши в составе Леха (2015)
Обладатель Суперкубка Польши в составе Леха (2015)
Финалист Кубка Польши в составе Леха (2016)
Победитель Чемпионшипа в составе Ньюкасл Юнайтед (2010)
Обладатель Кубка венгерской лиги в составе Диошдьера (2014)
Финалист Кубка Венгрии в составе Диошдьера (2014)
Бронзовый призер чемпионата Венгрии в составе Залаэгерсега (2007)
Участник 1/8 финала ЧЕ-2016 в составе сборной Венгрии.

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Теги: Динамо Киев, Лех, Тамаш Кадар, трансфер, УПЛ, футбол

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