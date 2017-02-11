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Спорт

«Химик» и «Будивельник» синхронно побеждают

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«Химик» и «Будивельник» имеют по 40 очков

Южненский «Химик» продолжает дарить эффектные победы собственным болельщикам

На этот раз подопечные Валерия Степановского на своем паркете убедительно одолели «Николаев» – 101:59, сообщает «Сегодня».

Киевский «Будивельник» на последних секундах вырвал победу в выездном матче с клубом «Запорожье-ZOG» – 77:75.

«Днепр» на своем паркете одолел «Черкасские Мавпы» – 76:67.

В таблице Суперлги «Химик» и «Будивельник» имеют по 40 очков, у «Днепра» – 37.

Матчи пятницы в баскетбольной Суперлиге:

«Химик» – «Николаев» – 101:59 (23:13, 26:11, 17:20, 35:15)

«Запорожье-ZOG» – «Будивельник» – 75:77 (24:16, 26:13, 13:20, 12:18)

«Днепр» – «Черкасские Мавпы» – 76:67 (21:27, 24:11, 16:16, 15:13)

Фото: fbu.ua

 

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Теги: баскетбол, Будивельник, химик

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