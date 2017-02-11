Украинка замкнула десятку на чемпионате мира по биатлону

Чешская биатлонистка Габриэла Коукалова выиграла спринтерскую гонку на 7,5 км на чемпионате мира по биатлону в австрийском Хохфильцене
Коукалова преодолела дистанцию без промахов на двух огневых рубежах за 19 минут 12,6 секунды. «Серебро» досталось немке Лауре Дальмайер (+4,0 секунды; без промахов), «бронза» – француженка Анаис Шевалье (+25,1; без промахов), сообщает «Сегодня».
Лучшая из украинок Анастасия Меркушина заняла десятое место (+55,3; без промахов).
Юлий Джима показала 22-й результат, Елена Пидгрушная 34-4, Валя Семеренко 80-й.
Чемпионат мира. Спринт. Женщины:
1. Габриэла Коукалова (0+0) 19:12.6
2. Лаура Далмайер (0+0) +4.0
3. Анаис Шевалье (0+0) +25.1
...
10. Анастасия Меркушина (0+0) +55.3
22. Юлия Джима (1+1) +1:16.2
34. Елена Пидгрушная (2+0) +1:40.0
80. Валя Семеренко (1+3) +3:00.3
Фото: кадр из трансляции
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