Украинка замкнула десятку на чемпионате мира по биатлону

Чешская биатлонистка Габриэла Коукалова выиграла спринтерскую гонку на 7,5 км на чемпионате мира по биатлону в австрийском Хохфильцене

Коукалова преодолела дистанцию без промахов на двух огневых рубежах за 19 минут 12,6 секунды. «Серебро» досталось немке Лауре Дальмайер (+4,0 секунды; без промахов), «бронза» – француженка Анаис Шевалье (+25,1; без промахов), сообщает «Сегодня».

Лучшая из украинок Анастасия Меркушина заняла десятое место (+55,3; без промахов).

Юлий Джима показала 22-й результат, Елена Пидгрушная 34-4, Валя Семеренко 80-й.

Чемпионат мира. Спринт. Женщины:

1. Габриэла Коукалова (0+0) 19:12.6

2. Лаура Далмайер (0+0) +4.0

3. Анаис Шевалье (0+0) +25.1

...

10. Анастасия Меркушина (0+0) +55.3

22. Юлия Джима (1+1) +1:16.2

34. Елена Пидгрушная (2+0) +1:40.0

80. Валя Семеренко (1+3) +3:00.3

Фото: кадр из трансляции