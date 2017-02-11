Олимпийская чемпионка дисквалифицирована на 13 месяцев

Норвежское антидопинговое агентство дисквалифицировало на 13 месяцев олимпийскую чемпионку по лыжным гонкам Терезу Йохауг
В октябре 2016 года стало известно, что допинг-тест Йохауг дал положительный результат на запрещенное вещество клостебол, сообщает «Сегодня».
Вещество попало в организм спортсменки через защитный бальзам для губ. Проба Б также дала положительный результат. Комитет Норвежского антидопингового агентства постановил, что вина Йохауг присутствует в данном деле, поэтому она была отстранена до 18 декабря, а впоследствии отстранение было продлено до 19 февраля.
Дисквалификация Йохауг отсчитывается с 18 октября 2016 года. Норвежка имеет шансы принять участие в Олимпиаде-2018 в Пхенчхане.
Йохауг является чемпионкой Олимпийских игр в Ванкувере в эстафете 4 по 5 км, семикратной чемпионкой мира и двукратной обладательницей Кубка мира.
Фото: Instagram
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Теги: дисквалификация, допинг, Норвегия
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