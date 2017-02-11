Олимпийская чемпионка дисквалифицирована на 13 месяцев

Норвежское антидопинговое агентство дисквалифицировало на 13 месяцев олимпийскую чемпионку по лыжным гонкам Терезу Йохауг

В октябре 2016 года стало известно, что допинг-тест Йохауг дал положительный результат на запрещенное вещество клостебол, сообщает «Сегодня».

Вещество попало в организм спортсменки через защитный бальзам для губ. Проба Б также дала положительный результат. Комитет Норвежского антидопингового агентства постановил, что вина Йохауг присутствует в данном деле, поэтому она была отстранена до 18 декабря, а впоследствии отстранение было продлено до 19 февраля.

Дисквалификация Йохауг отсчитывается с 18 октября 2016 года. Норвежка имеет шансы принять участие в Олимпиаде-2018 в Пхенчхане.

Йохауг является чемпионкой Олимпийских игр в Ванкувере в эстафете 4 по 5 км, семикратной чемпионкой мира и двукратной обладательницей Кубка мира.

Фото: Instagram