Киевское «Динамо» оштрафовали на 150 тысяч гривен за применение фанатами клуба пиротехнических средств во время матча с «Шахтером» (3:4)

Таково решение КДК ФФУ по итогам сегодняшнего заседания, сообщают «Вести».

Рассмотрение дела по болельщикам донецкого клуба отложено. «Шахтер» намерен предоставить дополнительные пояснения.

Решение дела насчет удаления бразильца «Динамо» Жуниора Мораеса тоже перенесено. Футболисту угрожает дисквалификация на три матча. КДК решил дождаться возвращения Мораеса в Украину, чтобы заслушать его объяснения.

Фото: «Вести».