Украинка выиграла 60-метровку на Indoor ISTAF

Украинка Олеся Повх выиграла соревнования в беге на 60 метров на престижном легкоатлетическом турнире Indoor ISTAF в Берлине
Украинка пробежала дистанцию за 7.14 секунды, показав персональный лучший результат сезона. 2-е место заняла Мари-Жозе Та Лу из Кот-д’Ивуара с результатом 7.19 секунды, 3-е место Гина Лукенкемпер из Германии - 7.24 секунды, сообщает «УНИАН».
Ранее в нынешнем зимнем сезоне Повх выиграла турниры в Дюссельдорфе (Германия) и Мондивилле (Франция).
Фото: chfla.org.ua
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Теги: бег, Олеся Повх, турнир
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