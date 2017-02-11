Украинский форвард помог «Карабюкспору» сенсационно обыграть «Бешикташ» (ВИДЕО)

Украинский нападающий турецкого «Карабюкспора» Евгений Селезнев отличился голом в матче с «Бешикташем»
Экс-форвард «Шахтера» вышел в стартовом составе своего клуба и забил второй мяч команды в середине второго тайма, сообщает «Корреспондент.net».
Матч завершился сенсационной победой команды украинца над лидером чемпионата Турции со счетом 2:1.
Фото: facebook.com/kardemirdckarabukspor
Видео: Muro7iHD
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Теги: Бешикташ, Карабюкспор, Селезнев
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