Украинский форвард помог «Карабюкспору» сенсационно обыграть «Бешикташ» (ВИДЕО)

Украинский нападающий турецкого «Карабюкспора» Евгений Селезнев отличился голом в матче с «Бешикташем»

Экс-форвард «Шахтера» вышел в стартовом составе своего клуба и забил второй мяч команды в середине второго тайма, сообщает «Корреспондент.net».

Матч завершился сенсационной победой команды украинца над лидером чемпионата Турции со счетом 2:1.

Фото: facebook.com/kardemirdckarabukspor

Видео: Muro7iHD