Украинский баскетболист дисквалифицирован за драку в НБА (ВИДЕО)

Украинский центровой «Финикса» Алексей Лэнь был дисквалифицирован на 1 матч из-за участия в потасовке во время игры с «Мемфисом»
Баскетболист покинул скамейку запасных и принимал непосредственное участие в инциденте, сообщает «Корреспондент.net».
Игроки «Финикса» Тайлер Юлис и Маркиз Крисс и защитник «Мемфиса» Трой Дэниелс получили штрафы по 15 тысяч долларов на каждого.
Фото: Getty Images
Видео: NBA Conference
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Теги: Алексей Лэнь, драка, НБА, Финикс
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