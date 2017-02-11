Украинский баскетболист дисквалифицирован за драку в НБА (ВИДЕО)

Украинский центровой «Финикса» Алексей Лэнь был дисквалифицирован на 1 матч из-за участия в потасовке во время игры с «Мемфисом»

Баскетболист покинул скамейку запасных и принимал непосредственное участие в инциденте, сообщает «Корреспондент.net».

Игроки «Финикса» Тайлер Юлис и Маркиз Крисс и защитник «Мемфиса» Трой Дэниелс получили штрафы по 15 тысяч долларов на каждого.

Фото: Getty Images

Видео: NBA Conference