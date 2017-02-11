Ливерпуль поверг Тоттенхэм

В центральном поединке 25-го тура английского чемпионата победу одержал Ливерпуль благодаря дублю Садио Мане.

Перед матчем в ранге небольшого, но фаворита подходил Тоттенхэм, поскольку у игроков Юргена Клоппа обнаружился игровой спад, также ко всему прочему добавились и проблемы в центре обороны. Выпали из обоймы Клаван и Ловрен и теперь закрывать позицию центрального защитника приходится номинально опорному полузащитнику Лукасу Лейве, который смотрится довольно неубедительно в этой роли.

Стартовые 15 минут лучше получились у подопечных немецкого специалиста, что было подтверждено уже на 16 минуте встречи, когда вышедший один на один Садио Мане не оставил шансов голкиперу «Шпор», счет был открыт.

Предполагалось, что будут проблемы у обороны Ливерпуля, но как оказалось на деле, большие проблемы проявились в защитных редутах Тоттенхэма. Они из разу в раз привозили себе моменты и на 18 минуте такой «привоз» завершился вторым забитым мячом «Красных». Вновь отличился Садио Мане, с первыми двумя ударами с близкого расстояния справился Уго Льорис, но с добиванием от сенегальца он уже был не в силах справится. Ливерпуль упрочил свое преимущество и цифры на табло стали показывать двойку напротив хозяев и нолик напротив гостей.

Спустя считанные минуты крайний нападающий мерсисайдцев мог делать и хет-трик и покер, но в обоих случаях на высоте был страж ворот лондонцев. Тоттенхэм лишь проблесками напоминал самого себя в атаке, но этого было явно недостаточно для того чтобы хотя бы сократить отставание.

Первые минуты второго тайма Ливерпуль начал в том же духе, что и предыдущие с мощного прессинга, не давая сопернику развернутся и создать, что-то угрожающее владениям Симона Миньоле. Это конечно указания главного тренера Юргена Клоппа.

Подопечные Маурисио Почеттино, что в первом, что во втором тайме как будто забыли, что такое созидать и создавать опасность у ворот противника. Ничего стоящего с игры лондонская команда изобразить не могла, редкий момент, когда Харри Кейн оторвался от защитников Ливерпуля и пробил по воротам, но мало того, что мяч угодил в штангу, так и форвард находился в положении вне игры.

На фоне блеклых «Лилейно-белых», «Красные» выглядели будто у них и не было никакого игрового спада и так сразу не скажешь, что игроки Юргена Клоппа не побеждали в последних 5 встречах. А их оппоненты выдали куда более удачный отрезок из 9 побед кряду.

Как итог беспорядок в обороне «Шпор» позволил хозяевам дважды расписаться в воротах Уго Льориса, а быстроногому Садио Мане записать на свой счет дубль (два мяча). Итак Ливерпуль набирает 49 очков и перемещается на 4 строчку в турнирной таблице, до игры Манчестер Сити с Борнмутом, у Тоттенхэма остается 50 очков и во всяком случае до понедельника они будут находится на второй позиции в чемпионате. Именно в понедельник подопечные Хосепа Гвардиолы сразятся с командой Эдди Хау.

В следующем 26-м туре английской Премьер-лиги Тоттенхэм сразится на своем поле со Сток Сити. А Ливерпуль отправится на выезд в Лестер, где им будут противостоять действующие чемпионы, которые в этом сезоне претендуют максимум на среднюю часть турнирной таблицы.

Ливерпуль - Тоттенхэм 2:0

Голы: Мане 16, Мане 18

Ливерпуль: Миньоле, Матип, Лейва (Клаван 82), Лаллана, Мане (Александер-Арнолд 90+2), Хендерсон, Фирмино, Коутиньо (Джан 77), Милнер, Вейналдум, Клайн

Тоттенхэм: Льорис, Дэвис, Эриксен (Уинкс 68), Алли, Дембеле (Сиссоко 77), Дайер, Ваньяма, Кейн, Хын Мин (Янссен 82), Алдервейрелд, Уокер

Предупреждения: Хендерсон 52, Матип 56, Милнер 68 - Сон Хын Мин 28, Кейн 67, Уинкс 71, Дайер 78, Алдервейрелд 83