«Кажаны» и «Химик» стали обладателями Кубка Украины

11 февраля прошли сразу два финала волейбольного Кубка Украины
Трофей был разыгран среди мужских и женских команд, сообщает «Сегодня».
В мужском финале львовский клуб «Барком-Кажаны» обыграл харьковский «Локомотив» – 3:0 (25:21, 25:18, 25:19).
В женском финале южненский «Химик» выиграл у тернопольской «Галичанки» – 3:0 (25:13, 25:23, 25:21).
Фото: Facebook
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Теги: Барком-Кажаны, волейбол, Кубок Украины, химик
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