Украинцы провалили спринт на ЧМ по биатлону

В австрийском Хохфильцене сегодня прошла мужская спринтерская гонка чемпионата мира по биатлону

В невероятной развязке немец Бенедикт Долль опередил на 0,7 секунды норвежца Йоханнеса Бё, сообщает «Сегодня».

«Бронзу» выиграл лидер сезона француз Мартен Фуркад.

Украинские биатлонисты провалили гонку и финишировали очень далеко от призовых мест.

Результаты спринта:

1. Бенедикт Долль (Германия) – 23.27,4 (0+0)

2. Йоханнес Бё (Норвегия) – +0,7 (0+0)

3. Мартен Фуркад (Франция) – +23,1 (1+1)

4. Лоуэлл Бэйли (США) – 29,5 (0+0)

5. Онджей Моравец (Чехия) – 30,7 (0+1)

6. Красимир Анев (Болгария) – 33,5 (0+0)

7. Джулиан Эберхард (Австрия) – 35,3 (1+1)

8. Оле-Эйнар Бьорндален (Норвегия) – 38,4 (0+1)

9. Симон Шемпп (Германия) – 40,0 (1+0)

10. Евгений Гараничев (Россия) – 45,1 (1+0)

…

28. Дмитрий Пидручный – +1.26,1 (1+1)

41. Сергей Семенов – +1.40,3 (0+3)

58. Александр Жирный – +2.09,8 (2+0)

73. Владимир Семаков – +2.43,7 (0+2)

Фото: Biathlon.com.ua