Украинцы провалили спринт на ЧМ по биатлону

В австрийском Хохфильцене сегодня прошла мужская спринтерская гонка чемпионата мира по биатлону
В невероятной развязке немец Бенедикт Долль опередил на 0,7 секунды норвежца Йоханнеса Бё, сообщает «Сегодня».
«Бронзу» выиграл лидер сезона француз Мартен Фуркад.
Украинские биатлонисты провалили гонку и финишировали очень далеко от призовых мест.
Результаты спринта:
1. Бенедикт Долль (Германия) – 23.27,4 (0+0)
2. Йоханнес Бё (Норвегия) – +0,7 (0+0)
3. Мартен Фуркад (Франция) – +23,1 (1+1)
4. Лоуэлл Бэйли (США) – 29,5 (0+0)
5. Онджей Моравец (Чехия) – 30,7 (0+1)
6. Красимир Анев (Болгария) – 33,5 (0+0)
7. Джулиан Эберхард (Австрия) – 35,3 (1+1)
8. Оле-Эйнар Бьорндален (Норвегия) – 38,4 (0+1)
9. Симон Шемпп (Германия) – 40,0 (1+0)
10. Евгений Гараничев (Россия) – 45,1 (1+0)
…
28. Дмитрий Пидручный – +1.26,1 (1+1)
41. Сергей Семенов – +1.40,3 (0+3)
58. Александр Жирный – +2.09,8 (2+0)
73. Владимир Семаков – +2.43,7 (0+2)
Фото: Biathlon.com.ua
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