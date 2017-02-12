Супергол Малиновского помог разгромить команду Безуса (ВИДЕО)

Руслан Малиновский отличился голом за «Генк» в чемпионате Бельгии

Это второй официальный забитый мяч украинца за бельгийскую команду после тяжелой травмы, сообщает «Сегодня».

Малиновский вышел в стартовом составе на матч 26 тура «Сент-Трюйден» – «Генк».

Руслан забил в добавленное к первому тайму время и сделал счет 3:0 в пользу своей команды.

Напомним, за «Сент-Трюйден» выступает Роман Безус. Он весь матч провел на лавке запасных.

Видео: Sports NEWS

Фото: сайт ФК «Металлист»