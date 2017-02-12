Супергол Малиновского помог разгромить команду Безуса (ВИДЕО)

Руслан Малиновский отличился голом за «Генк» в чемпионате Бельгии
Это второй официальный забитый мяч украинца за бельгийскую команду после тяжелой травмы, сообщает «Сегодня».
Малиновский вышел в стартовом составе на матч 26 тура «Сент-Трюйден» – «Генк».
Руслан забил в добавленное к первому тайму время и сделал счет 3:0 в пользу своей команды.
Напомним, за «Сент-Трюйден» выступает Роман Безус. Он весь матч провел на лавке запасных.
Видео: Sports NEWS
Фото: сайт ФК «Металлист»
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Теги: Безус, Генк, Малиновский, Сент-Трюйден
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