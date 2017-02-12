Команда Федецкого обыграла «Боруссию»

В матче 20-го тура чемпионата Германии «Дармштадт», занимающий последнее место, на своем поле обыграл дортмундскую «Боруссию», которая идет на четвертой позиции

Украинский защитник «Дармштадта» Артем Федецкий провел на поле 85 минут, сообщает «Сегодня».

«Дармштадт» – «Боруссия» Д – 2:1

Голы: Бойд, 21, Колак, 67 – Геррейро, 44.

Фото: football24.ua