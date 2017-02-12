Зозуля продолжит карьеру в «Арсенале»

28-летний полузащитник Дмитрий Зозуля перешел в киевский «Арсенал»

Последним клубом Зозули был грузинский «Зугдиди», в составе которого он провел 10 матчей и забил 1 гол, сообщает «Сегодня».

Футболист ранее выступал за «Оболонь», ФК «Княжа», «Грань», ФК «Львов», «Волынь», «Буковину» и «Нефтяник».

В Первой лиге «Арсенал» идет на восьмом месте.

Фото: ФК «Арсенал»