Зозуля продолжит карьеру в «Арсенале»

28-летний полузащитник Дмитрий Зозуля перешел в киевский «Арсенал»
Последним клубом Зозули был грузинский «Зугдиди», в составе которого он провел 10 матчей и забил 1 гол, сообщает «Сегодня».
Футболист ранее выступал за «Оболонь», ФК «Княжа», «Грань», ФК «Львов», «Волынь», «Буковину» и «Нефтяник».
В Первой лиге «Арсенал» идет на восьмом месте.
Фото: ФК «Арсенал»
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