Украинские теннисистки стартовали в квалификации турнира в Дохе

Украинские теннисистки стартовали в квалификации турнира WTA Premier, который состоится в Дохе

Две украинские спортсменки провели стартовые поединки в квалификационном турнире открытого чемпионата Катара по теннису, сообщает «Корреспондент.net».

Катерина Козлова не смогла обыграть 112-ю ракетку Екатерину Александрову, уступив в двух партиях со счетом 3:6, 3:6.

Катерина Бондаренко уверенно обыграла Мурбаку Аль-Наеми из Катара со счетом 6:2, 6:0. В следующем раунде квалификации украинка сразится с победительницей пары Кристина Макхейл (США) – Онс Жабер (Тунис).

Турнир в Дохе относится к серии WTA Premier 5 с призовым фондом 776 тысяч долларов.

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