Стаховский не смог пройти во второй этап квалификации в Роттердаме

Украинский теннисист Сергей Стаховский не смог пробиться в следующий этап квалификации к турниру категории ATP 500 в Роттердаме, уступив в первом раунде Эрнесту Гулбису из Латвии

Стаховский одержал верх в первом сете, но не сумел удержать преимущество, проиграв во втором и третьем, сообщает «Корреспондент.net».

Сергей Стаховский (Украина) – Эрнест Гулбис (Латвия) 7:6 (8:6), 5:7, 3:6

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