НБА. «Голден Стэйт» на выезде разбирается с «Оклахомой-Сити», «Хьюстон» громит «Финикс» + ВИДЕО

В рамках регулярного чемпионата НБА прошли очередные встречи в одной из них «Голден Стэйт Уорриорз» разобрался с «Оклахомой-Сити».

В игре регулярного чемпионата НБА «Хьюстон Рокетс» на домашней арене переиграл «Финикс Санз» со счетом 133:102.

Хозяева паркета завершили первую половину с преимуществом в 24 очка, а после перерыва сохранили и даже укрепили свое лидерство, тем самым устроив разгром сопернику.

Лучшую результативность в игре продемонстрировал игрок «Рокетс» Джеймс Харден, который набрал 40 очков. В составе проигравших больше других набрал Девин Букер на его счету 18 очков.

Украинский баскетболист Алексей Лэнь выступающий за «Финикс Санз» провел на площадке практически 20 минут, за это время ему удалось набрать 13 очков и сделать 8 подборов.

Этот триумф стал для «Хьюстона» четвертым кряду.

Видеообзор к вашему вниманию:

В другом поединке регулярного чемпионата НБА «Голден Стэйт Уорриорз» на выезде обыграл «Оклахома-Сити Тандер» со счетом 130:114.

«Воины» завершили первую половину встречи с отрывом в 23 очка, а после перерыва позволили противникам несколько сократить отставание, но при этом держали ход игры под своим контролем.

Лучшую результативность в матче показал лидер «Тандер» Рассел Уэстбрук, который оформил очередной дабл-дабл из 47 очков и 11 подборов. А его экс-партнер по команде Кевин Дюрант ныне защищающий цвета «Голден Стэйт» стал лучшим в составе своего коллектива, набрав 34 очка, также по 26 очков на счетах Стефена Карри и Клэя Томпсона.

Видеообзор к вашему вниманию: