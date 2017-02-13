Усик отказался от услуг американского тренера

Чемпион мира по версии WBO в первом тяжелом весе украинец Александр Усик решил прекратить сотрудничество с американским тренером Джеймсом Али Баширом
Вместе они работали с ноября 2013 года, сообщает «Сегодня».
Усик провел под руководством Башира 10 из 11-ти поединков на профи-ринге, в том числе и два боя за титул чемпиона мира.
Причиной такого решения Усика стало желание в дальнейшем тренироваться под руководством Анатолия Ломаченко, с которым он выиграл золотую медаль Олимпийских игр в Лондоне.
Фото: «Комментарии»
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