Усик отказался от услуг американского тренера

Чемпион мира по версии WBO в первом тяжелом весе украинец Александр Усик решил прекратить сотрудничество с американским тренером Джеймсом Али Баширом

Вместе они работали с ноября 2013 года, сообщает «Сегодня».

Усик провел под руководством Башира 10 из 11-ти поединков на профи-ринге, в том числе и два боя за титул чемпиона мира.

Причиной такого решения Усика стало желание в дальнейшем тренироваться под руководством Анатолия Ломаченко, с которым он выиграл золотую медаль Олимпийских игр в Лондоне.

Фото: «Комментарии»