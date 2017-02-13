Украинская биатлонистка попала в десятку в гонке преследования

Немка Лаура Дальмайер одержала победу в гонке преследования на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене
Дальмайер в воскресенье победила с результатом 28 минут 2,3 секунды, допустив один промах на огневых рубежах, сообщает «Сегодня».
Второе место у Дарьи Домрачевой из Беларуси (отставание 11,6 секунды; без промахов). Замкнула тройку лидеров чешка Габриэла Коукалова, ранее победившая в спринте (+16,6; 3 промаха).
Лучший украинский результат – восьмое место Анастасии Меркушиной (+48,5; без промахов).
Юлия Джима с четырьмя промахами заняла лишь 23-е место.
Результаты гонки преследования у женщин:
1. Лаура Далмайер (1+0+0+0) 29:02.3
2. Дарья Домрачева (0+0+0+0) +11.6
3. Габриэла Коукалова (2+0+1+0) +16.6
...
8. Анастасия Меркушина (0+0+0+0) +48.5
23. Юлия Джима (0+0+2+2) +1:49.4
Фото: Biathlon.com.ua
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