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Украинская биатлонистка попала в десятку в гонке преследования

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Лучший украинский результат – восьмое место Анастасии Меркушиной

Немка Лаура Дальмайер одержала победу в гонке преследования на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене

Дальмайер в воскресенье победила с результатом 28 минут 2,3 секунды, допустив один промах на огневых рубежах, сообщает «Сегодня».

Второе место у Дарьи Домрачевой из Беларуси (отставание 11,6 секунды; без промахов). Замкнула тройку лидеров чешка Габриэла Коукалова, ранее победившая в спринте (+16,6; 3 промаха).

Лучший украинский результат – восьмое место Анастасии Меркушиной (+48,5; без промахов).

Юлия Джима с четырьмя промахами заняла лишь 23-е место.

Результаты гонки преследования у женщин:

1. Лаура Далмайер (1+0+0+0) 29:02.3
2. Дарья Домрачева (0+0+0+0) +11.6
3. Габриэла Коукалова (2+0+1+0) +16.6
...
8. Анастасия Меркушина (0+0+0+0) +48.5
23. Юлия Джима (0+0+2+2) +1:49.4

Фото: Biathlon.com.ua

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Теги: биатлон, Украина, чемпионат

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