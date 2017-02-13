Украинская биатлонистка попала в десятку в гонке преследования

Немка Лаура Дальмайер одержала победу в гонке преследования на чемпионате мира в австрийском Хохфильцене

Дальмайер в воскресенье победила с результатом 28 минут 2,3 секунды, допустив один промах на огневых рубежах, сообщает «Сегодня».

Второе место у Дарьи Домрачевой из Беларуси (отставание 11,6 секунды; без промахов). Замкнула тройку лидеров чешка Габриэла Коукалова, ранее победившая в спринте (+16,6; 3 промаха).

Лучший украинский результат – восьмое место Анастасии Меркушиной (+48,5; без промахов).

Юлия Джима с четырьмя промахами заняла лишь 23-е место.

Результаты гонки преследования у женщин:

1. Лаура Далмайер (1+0+0+0) 29:02.3

2. Дарья Домрачева (0+0+0+0) +11.6

3. Габриэла Коукалова (2+0+1+0) +16.6

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8. Анастасия Меркушина (0+0+0+0) +48.5

23. Юлия Джима (0+0+2+2) +1:49.4

Фото: Biathlon.com.ua