Звезду «Реала» ранили в голову

Хорватский полузащитник «Реала» Лука Модрич получил повреждение во время празднования гола Иско, забитого на 62-й минуте встречи против «Осасуны»
Игроки «Реала» отмечали взятие ворот у углового флага, ближе всего к которому сидели фанаты «Осасуны», сообщает «Сегодня».
С их сектора в голову полузащитнику прилетел металлический предмет.
Футболисты мадридского клуба мгновенно отреагировали на произошедшее и убежали ближе к центру поля.
Позднее диктор по стадиону предупредил поклонников «Осасуны», чтобы они уважали соперников и арбитров.
Встреча завершилась победой «Реала» – 3:1.
Мадридцы лидируют в Примере, набрав 49 очков в 20 матчах. У «Барселоны» 48 баллов в 22 играх.
Фото: uefa.com
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