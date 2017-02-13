«Будивельник» в третий раз в победил «Днепр»

В Суперлиге состоялись четыре матча, в центральном из которых киевский «Будивельник» на выезде обыграл «Днепр»

Матч завершился со счетом 76:60, сообщает «УНИАН».

«Днепр» - «Будивельник» - 60:76 (18:23, 11:12, 19:17, 12:24)

«Днепр»: Тимофеенко 19, Глебов 7 + 6 подборов, Закурдаєв 7, Мішула 6 + 9 передач, Загреба 6 + 7 подборов.

«Будивельник»: Дугат 22 + 5 передач + 5 подборов, Стефенс 16 + 7 подборов, Анисимов 8 + 7 подборов.

БК «Запорожье-ZOG» – БК «Черкасские Мавпы» - 74:80 (23:16, 19:20, 10:28, 22:16) Б

К «Запорожье-ZOG»: Конате, Носков и Мальчевский – по 15 баллов.

БК «Черкасские Обезьяны»: Кольченко 20 баллов.

БИПА - Николаев - 93:73 (24:28, 19:19, 26:14, 24:12)

БИПА: Фандербурк - 27 очков, 6 подборов, 2 передачи; Артамонов - 16 очков, 4 подбора, 12 передач.

Николаев: Чемякін - 18 очков, 3 подбора, 1 передача.

«Волыньбаскет» - «Кремень» - 72:74 (19:13, 15:16, 20:22, 18:23)

«Волыньбаскет»: Федчук 20, Полюляк 19, Рудаков 10.

«Кремень»: Хамзаєв 21, Байда 12, Кожемякин 11, Кадыгроб 11, Луговцов 10.

Фото: fbu.ua