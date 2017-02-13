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Украинские дзюдоисты остались без медалей на турнире в Париже

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Украину на соревнованиях представляло четыре спортсмена

Сборная Украины по дзюдо осталась без наград на первом турнире серии Грэнд-Слэм, который прошел в Париже

Украину на соревнованиях представляло четыре спортсмена, сообщает «Корреспондент.net».

20-летний Сергей Кривчач, для которого это были первые соревнования подобного уровня, а также 22-летняя Елизавета Каланина дошли до четвертьфинала, но проиграли там, а потом уступили и в утешительных раундах.

Дмитрий Канивец и Ирина Киндзерская уступили уже в первых же своих схватках.

Фото: judoinfo.kiev.ua

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Теги: дзюдо, Париж, турнир, Украина

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