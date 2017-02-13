Украинские дзюдоисты остались без медалей на турнире в Париже

Сборная Украины по дзюдо осталась без наград на первом турнире серии Грэнд-Слэм, который прошел в Париже
Украину на соревнованиях представляло четыре спортсмена, сообщает «Корреспондент.net».
20-летний Сергей Кривчач, для которого это были первые соревнования подобного уровня, а также 22-летняя Елизавета Каланина дошли до четвертьфинала, но проиграли там, а потом уступили и в утешительных раундах.
Дмитрий Канивец и Ирина Киндзерская уступили уже в первых же своих схватках.
Фото: judoinfo.kiev.ua
Читайте новости Comments.UA в социальных сетях
Последние новости
|
15:25
|
15:19
|
15:10
|
15:10
В Альпах снежная лавина накрыла людей в зоне внетрассового катания
Последние статьи
Регионы
Партнеры портала
0