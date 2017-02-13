Украинки сохранили позиции в рейтинге WTA

Первая ракетка Украины Элина Свитолина осталась на 13-й строчке в рейтинге Женской теннисной ассоциации, обновленная версия которого опубликована сегодня на официальном сайте организации

Позиция другой украинки Леси Цуренко также осталась без изменений – 54-я строчка, сообщает «Сегодня».

Катерина Бондаренко поднялась на два пункта и теперь занимает 80-е место, а Катерина Козлова покинула топ-100 и опустилась с 99-го места на 116-е.

В первой десятке рейтинга изменений не произошло.

Топ-10 рейтинга WTA от 13 февраля:

1 (1). Серена Уильямс (США) – 7780 очков

2 (2). Ангелика Кербер (Германия) – 7115

3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) – 5270

4 (4). Симона Халеп (Румыния) – 5172

5 (5). Доминика Цибулкова (Словакия) – 5070

6 (6). Агнешка Радваньская (Польша) – 4915

7 (7). Гарбинье Мугуруса (Испания) – 4720

8 (8). Светлана Кузнецова (Россия) – 3915

9 (9). Мэдисон Киз (США) – 3897

10 (10). Йоханна Конта (Великобритания) – 3705

Фото: ttenis.info.