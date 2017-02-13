Украинки сохранили позиции в рейтинге WTA

Первая ракетка Украины Элина Свитолина осталась на 13-й строчке в рейтинге Женской теннисной ассоциации, обновленная версия которого опубликована сегодня на официальном сайте организации
Позиция другой украинки Леси Цуренко также осталась без изменений – 54-я строчка, сообщает «Сегодня».
Катерина Бондаренко поднялась на два пункта и теперь занимает 80-е место, а Катерина Козлова покинула топ-100 и опустилась с 99-го места на 116-е.
В первой десятке рейтинга изменений не произошло.
Топ-10 рейтинга WTA от 13 февраля:
1 (1). Серена Уильямс (США) – 7780 очков
2 (2). Ангелика Кербер (Германия) – 7115
3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) – 5270
4 (4). Симона Халеп (Румыния) – 5172
5 (5). Доминика Цибулкова (Словакия) – 5070
6 (6). Агнешка Радваньская (Польша) – 4915
7 (7). Гарбинье Мугуруса (Испания) – 4720
8 (8). Светлана Кузнецова (Россия) – 3915
9 (9). Мэдисон Киз (США) – 3897
10 (10). Йоханна Конта (Великобритания) – 3705
Фото: ttenis.info.
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