Чемпион Англии установил два антирекорда

Чемпион Англии «Лестер» проиграл пять матчей подряд и установил антирекорд АПЛ
При этом «лисы» не забивают в шести играх, что тоже является «достижением» для всех действующих чемпионов, сообщают «Вести».
Последний гол «Лестер» забил 31 декабря.
В 25-м туре чемпион потерпел поражение от «Суонси» - 0:2.
«Лестер» единственный из команд четырех дивизионов Англии, который не забил ни разу в этом году в чемпионате. Нет таких команд и в пяти ведущих чемпионатах Европы.
Фото: «Сегодня»
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