Чемпион Англии установил два антирекорда

Чемпион Англии «Лестер» проиграл пять матчей подряд и установил антирекорд АПЛ

При этом «лисы» не забивают в шести играх, что тоже является «достижением» для всех действующих чемпионов, сообщают «Вести».

Последний гол «Лестер» забил 31 декабря.

В 25-м туре чемпион потерпел поражение от «Суонси» - 0:2.

«Лестер» единственный из команд четырех дивизионов Англии, который не забил ни разу в этом году в чемпионате. Нет таких команд и в пяти ведущих чемпионатах Европы.

Фото: «Сегодня»