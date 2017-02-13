Стали известны самые высокооплачиваемые футболисты АПЛ

The Times опубликовало рейтинг самых высокооплачиваемых игроков всех клубов АПЛ
Самым высокооплачиваемым футболистом лиги является нападающий МЮ Уэйн Руни, оклад которого составляет 300 тысяч фунтов в неделю, сообщают «Вести».
В «Челси» лидер по зарплате Сеск Фабрегас (220 тысяч), в «Манчестер Сити» - Серхио Агуэро и Яя Туре (по 240 тысяч), а в «Арсенале» - Месут Озил (140 тысяч фунтов в неделю).
Фото: «Сегодня», The Times
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