Бывший украинский каноист попался на допинге

Каноист Сергей Тарновский, выступающий за Молдову и завоевавший в Рио бронзу в каноэ-одиночке на дистанции 1000 метров, дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил на 4 года с момента начала разбирательств

В крови Тарновского был обнаружено вещество гонадотропический релизинг пептид – 2, стимулирующий гормон роста, сообщает «veslo.org.ua».

Спортсмен, тренер и врач заявили, что данное вещество им неизвестно и его никогда не использовали.

Он сможет вернуться в спорт только в 2020 году, причем в этом случае у него не будет возможности бороться за попадание на следующие Игры в Токио.

Тарновский должен будет вернуть и бронзовую награду Рио-2016, которая перейдет россиянину Илье Штокалову, а украинец Павел Алтухов официально станет четвертым

Напомним, что до 2013 года Сергей Тарновский выступал за сборную Украины, после чего перешел в сборную Молдовы. В 2014 году в возрасте семнадцати лет принимал участие в юношеских Олимпийских играх в Нанкине и одержал победу в спринтерской гонке одиночных каноэ. На чемпионате мира 2015 года стал третьим на «тысяче», а на чемпионате Европы в 2016 году стал вторым.

Фото: veslo.org.ua