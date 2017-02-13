Зинченко сыграл первый матч за ПСВ

Александр Зинченко залечил травму и вернулся в строй

Футболист «Манчестер Сити», выступающий в аренде за ПСВ, провел первый матч после полученной в декабре травмы икроножной мышцы, сообщают «Вести».

20-летний украинец не играл почти два месяца и вышел на поле на 90-й минуте матча 22-го тура чемпионата Голландии с «Утрехтом» (3:0), сменив Андреса Гуардадо.

В текущем сезоне Зинченко провел в Эредивизии девять матчей и отдал одну голевую передачу.

Фото: instagram