Зинченко сыграл первый матч за ПСВ

Александр Зинченко залечил травму и вернулся в строй
Футболист «Манчестер Сити», выступающий в аренде за ПСВ, провел первый матч после полученной в декабре травмы икроножной мышцы, сообщают «Вести».
20-летний украинец не играл почти два месяца и вышел на поле на 90-й минуте матча 22-го тура чемпионата Голландии с «Утрехтом» (3:0), сменив Андреса Гуардадо.
В текущем сезоне Зинченко провел в Эредивизии девять матчей и отдал одну голевую передачу.
Фото: instagram
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