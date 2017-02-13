Россию могут отстранить от всех соревнований по бобслею

Сборную России по бобслею могут отстранить от международных соревнований

Об этом сообщил президент Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) Иво Ферриан, сообщает «РБК-Украина».

Членство Федерации бобслея России может быть приостановлено, если обвинения в нарушении антидопинговых правил получат подтверждение.

«Если мы получим окончательные подтверждения, что некоторые спортсмены виновны в допинге, мы будем действовать согласно нашим правилам на 100 процентов, - сказал он.

Согласно правилам организации, если четыре и более спортсменов будут признаны виновными в нарушении антидопинговых правил, то сборную РФ могут отстранить от соревнований на срок до двух лет.

В случае признания вины восьми и более спортсменов срок дисквалификации может быть продлен до четырех лет.

Напомним, Международная федерация бобслея и скелетона перенесла чемпионат мира из России в Германию. Причиной переноса стала доклад, в котором рассказывается о государственной системе содействия употреблению допинга.

Фото: «РБК-Украина».