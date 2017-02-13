Мяч финала Лиги чемпионов будет с драконом

Представлен дизайн Finale Cardiff – мяча, которым будут сыграны матчи плей-офф и финал Лиги чемпионов УЕФА-2016/17 в Кардиффе

Дизайн навеян национальной эмблемой Уэльса – драконом, сообщает «Сегодня».

Символ мощи и силы в кельтской мифологии олицетворяет страсти, которые будут бушевать в решающих стадиях главного еврокубка. Победитель Лиги чемпионов определится 3 июня на Национальном стадионе в Кардиффе.

Finale Cardiff отличает оптимальное сцепление, тогда как знаковое термоскрепленное покрытие из секторов с изображением звезд обеспечивает еще более удобное первое касание.

Этот мяч будет использоваться на матчах плей-офф, начиная со вторника, когда состоятся встречи «Бенфика» – «Боруссия» Дортмунд и «Пари Сен-Жермен» – «Барселона».

Фото: УЕФА