Манчестер Сити одолел Борнмут

В гостевом поединке «Горожане» добились победы над черно-красными.

Первый тайм прошел практически в равной борьбе, чего от подопечных Эдди Хау никто не ожидал им даже удалось распечатать ворота Манчестер Сити, которые в этом матче защищал Вильфредо или просто Вилли Кабальеро, но это взятие ворот было отменено из-за нарушения правил игроком Борнмута – Джошуа Кингом.

Но до этого по всем правилам отличился в воротах Рахим Стерлинг, который мощным ударом буквально с метра переиграл польского голкипера «Вишен» Артура Боруца, произошло это на 29 минуте. После того как «Горожане» открыли счет хозяева несколько остановились в своих наступательных действиях и не могли ничего сообразить у ворот соперника.

Во втором тайме Сити продолжал наседать на ворота Боруца, стоит также отметить, что еще в первом тайме ставший не так давно основным нападающим в команде Хосепа Гвардиолы – 19-летний Габриэл Жезус получил травму и на его место вышел уже проверенный временем и прославленный Серхио Агуэро, которому удалось забить на 69 минуте встречи, он замкнул прострел от автора первого гола Рахима Стрелинга. Как позже выяснилось Агуэро помешал записать на свой счет гол, защитник хозяев Тайрон Мингс, который «отметился» автоголом.

А к приближению заключительных минут игры, подопечные испанского специалиста решили вообще поиздеваться над оппонентами и стали заниматься тем чем занималась Барселона во времена Гвардиолы, классическим катанием мяча от игрока к игроку, так называемой «тики-такой».

Таким образом Манчестер Сити набирает 52 очка и перемещается на вторую строчку турнирной таблицы, отставая от лидера чемпионата Челси на 8 очков. Борнмут с 26 зачетными баллами остается на 14 позиции в турнирке АПЛ.

Борнмут - Манчестер Сити 0:2

Голы: Мингс 69 (авт.) - Стерлинг 29

Борнмут: Айб (Пью 76), Эндрю Гарри Уилшир (Афобе 45+3), Фрейзер, Кинг, Джеймс Смит, Дэниелс, Артер, Сурман, Кук, Фрэнсис (Мингс 22), Боруц

Манчестер Сити: Кабальеро, Туре (Отаменди 70), Жезус (Агуэро 15), Фернандиньо, Стоунс, Сильва, Зане, Де Брёйне, Коларов, Стерлинг (Нолито 90+1), Санья

Предупреждения: Фрейзер 26, Артер 68 - Туре 10, Стерлинг 57, Зане 64