В России одноклубники до смерти избили хоккеиста

14-летний хоккеист детско-юношеской команды «Витязь» из Подольска, Россия, умер после драки со своими партнерами в раздевалке

Незадолго до инцидента тренер решил перетасовать составы звеньев, отправив двоих ребят, которые играли в команде почти два года, в третью пятерку, а погибшего – в первую, сообщает «Сегодня».

По всей видимости, это и послужило причиной конфликта между подростками. Они подловили парня в раздевалке, где решили выяснить отношения. Завязалась драка, парень оказался на полу и неожиданно потерял сознание. Ребята испугались и позвали тренера.

Несмотря на все усилия тренера Вячеслава Курочкина, медика команды и приехавших врачей скорой помощи, спасти подростка не удалось – тело увезли в морг прямо с площадки.

По одной из версий очевидцев, погибший упал и ударился головой о скамейку, по другой – ему стало плохо после удара кулаком в живот. До этого он без проблем проходил все медосмотры. Последний был за неделю до трагического случая.

Это уже не первый смертельный инцидент с молодыми воспитанниками Курочкина. В марте 2016 года в Москве во время тренировки 8-летний хоккеист погиб от попадания шайбы в не защищенную амуницией область шеи. Тогда правоохранители не усмотрели вины тренера в произошедшем.

Фото: «Сегодня».