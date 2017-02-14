Вратаря «Лиона» дисквалифицировали за заклеивание имени соперника

Голкипер футбольного клуба «Лион» Антони Лопеш дисквалифицирован на один матч за изменение игровой формы в кубковой встрече против «Марселя»

Игра 1/16 финала Кубка Франции между «Лионом» и «Марселем» состоялась 1 февраля и завершилась победой «Марселя» со счетом 2:1, сообщает «Сегодня».

В честь 100-летия турнира все команды в этом розыгрыше выходят на поле в специальной форме – на спине у каждого игрока перечислены клубы-победители турнира.

Санкции в отношении Лопеша были приняты за то, что вратарь заклеил на своей форме название шестикратного обладателя Кубка и принципиального соперника «Лиона» – «Сент-Этьена».

Голкипер будет вынужден пропустить ближайшую игру «Лиона» в чемпионате Франции – домашнюю против «Дижона».

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