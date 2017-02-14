«Донбасс» подписал белорусского форварда

Хоккейный клуб «Донбасс» заключил соглашение с белорусским нападающим Алексеем Автаевым

25-летний форвард с 2014 года выступал за белорусское «Динамо-Молодечно», сообщает «Сегодня».

Автаев выступал в командах МХЛ – минских «Зубрах» и «Юности», а в белорусской Экстралиге играл в составах жлобинского «Металлурга», солигорского «Шахтера» и «Бреста».

В общей сложности в Экстралиге Автаев провел 190 матчей, набрав 81 (42+39) очко. Еще 26 игр и 10 очков на его счету в Кубке Беларуси.

В сезоне-2011/12 в составе «Юности» Алексей Автаев становился чемпионом страны.

В составе молодежной сборной Беларуси в сезоне-2010/11 завоевал «серебро» чемпионата мира в Дивизионе 1А.

В «Донбассе» Автаев будет выступать под номером 15.

Фото: ХК «Донбасс»