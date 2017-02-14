Украинский боксер впервые проведет чемпионский бой

Украинский боксер второй средней весовой категории (до 76,2 кг) Макс Бурсак стал претендентом на титул чемпиона мира по версии WBO

22 апреля в американском городе Карсон (штат Калифорния) Бурсак встретится с лидером этого веса чемпионом WBO непобежденным мексиканцем Гилберто Рамиресом, сообщает «Сегодня».

Впервые в своей карьере украинец проведет бой за один из четырех основных чемпионских поясов в профессиональном боксе.

25-летний Рамирес свой титул завоевал в апреле прошлого года, когда по очкам победил Артура Абрахама. Всего в профи Гилберто провел 34 боя и во всех победил, причем 24 раза – досрочно. В рейтинге

32-летний Макс Бурсак с 2004 года на профи-ринге провел 38 поединков: 33 победы (15 досрочных), 4 поражения и 1 ничья. Последние два боя Бурсак провел в Киеве против малоизвестных оппонентов.

В рейтинге действующих боксеров второго среднего веса Рамирес занимает первое место, Бурсак – 69-е.

Фото: k2ukraine.com