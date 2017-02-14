Украинский теннисист проиграл на турнире во Франции

Во французском Шербуре стартовал турнир Challenger La Manche-Cherbourg серии ATP Challenger Tour, где украинец Илья Марченко проиграл в первом же круге

Матч закончился со счетом 3:6, 7:6(2), 3:6, сообщает «УНИАН».

Поединок продолжался 2 часа и 40 минут. В решающей партии французу хватило одного брейка, чтобы довести матч до победы. Жанвье записал в свой актив 9 эйсов, 3 двойные ошибки и реализовал 2 брейкпоинта из 10.

На счету Марченко 11 эйсов, 8 двойных и ни одного реализованного брейкпоинта из 7.

Украинец был посеян организаторами под 2-м номером и считался одним из явных претендентов на победу, так как входит в Топ-100 мирового рейтинга. Марченко был единственным представителем Украины в турнирной сетке соревований в Шербуре.

Фото: btu.org.ua