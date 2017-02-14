«Донбасс» пополнил ряды еще одним новичком

Белорусский защитник Максим Каменьков пополнил ряды ХК «Донбасс»
Как сообщает официальный сайт команды, 24-летний защитник, начавший сезон в Астане, продолжит карьеру в ХК Донбасс под 71 номером.
Самым успешным сезоном в активе Максима Каменькова стал 2013/2014, когда хоккеист выступалв белорусской «Лиде», набрав 13 очков в 51 поединке.
Ранее ХК «Донбасс» объявил о подписании Алексея Автаева и Сергея Бабинца.
Фото: belarushockey.com
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